Може стати катастрофою для Кремля: як Росія сама знищила вагомий інструмент впливу в Сирії

Зараз можна спостерігати фінальну частину режиму Башара Асада. Навіть у 2016 році він утримався при владі завдяки допомозі Росії та Ірану, вже тоді в нього не було сил взяти ситуацію під контроль. Однак сьогодні навіть Іран не встигає надіслати підтримку, а Росії допомогти Асаду нині просто немає чим.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зазначивши, що іранські дипломати та військові наразі евакуюються з Сирії. Влада Асада фактично розвалюється.

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Час для допомоги Асаду втрачено

Москва, на думку Леонова, може й хотіла б допомогти Асаду, але не має додаткового ресурсу для цього, тому їй треба вирішити, що робити: чи знімати боєздатні частини з фронту в Україні та надсилати до Сирії, чи ні.

Але важливий момент – це час. Якби Асаду вдалося стабілізувати ситуацію, зупинити наступ повстанців на рівні міста Хама, тоді був би час для того, аби перекинути в Сирію війська з Ірану та авіацію з Росії. Навіть Іран, який логістично розташований недалеко, не встигає щось вдіяти,

– пояснив Леонов.

Росія виявилася слабким гарантом

Зараз ситуація виглядає таким чином, що Кремль кинув Асада. Вочевидь, були певні гарантії та обіцянки йому, але зараз Росія не може їх виконати. Всі домовленості між Путіним і певними диктаторськими режимами можуть тепер бути поставлені під сумнів.

Бо гарантії Росії, як виявилося, нічого не вартують. Думаю, що попереду буде багато переговорів на Близькому Сході, в Африці серед тих режимів, які покладалися на Росію, як гаранта,

– спрогнозував Леонов.

Кремль сам позбувся інструменту для контролю ситуації в Сирії

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" озвучив, що важливий момент довкола подій у Сирії полягає у тому, що Росія практично своїми руками розгромила той інструмент, який дозволяв тримати ситуацію в цій країні під контролем – це ПВК "Вагнера".

"Коли вбили Пригожина, то цю приватну військову компанію розділили між Міноборони Росії та іншими військовими компаніями. Вже цього інструменту немає. Російські військові, які перебували в Сирії, не можуть організувати потужний опір, кидають зброю разом із сирійськими провладними військовими частинами", – зауважив Леонов.

Зі слів Леонова, якщо Путін зараз втратить Сирію, то втратить Близький Схід і в гру можуть вступити інші країни.

"Багато хто казав, що гра Росії в Сирії була в тому числі проти можливого будівництва трубопроводу від Перської затоки до Туреччини, через який в Європу надходила б нафта. Це може стати катастрофою для російської нафтової промисловості, бо конкурувати з країнами Перської затоки Кремлю буде дуже важко", – підсумував Леонов.

Нагадаємо, в Сирії триває наступ, який організувала опозиція країни й розпочала 27 листопада. Повстанці мають на меті повалити режим Асада. Провладні сили вже втратили контроль над містами Алеппо та Хама. Зараз тривають бої за ще одне місто – Хомс, яке відкриває шлях на Дамаск.