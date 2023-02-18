У Сирії матір передчасно народила через землетрус: немовля рятували з-під завалів

Жінку з Сирії та її новонароджену дитину двічі рятували з-під завалів землетрусу. Вагітна народила малюка передчасно, тому за його життя боролись медики.

Діма була на 7 місяці вагітності, коли землетрус зруйнував частину її будинку в сирійському місті Джиндайріс. Вона зазнала легких травм та передчасно народила хлопчика Аднана.

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У якому стані дитина

Аднана забрали до лікарні у критичному стані. У дитини було важке зневоднення та жовтяниця. Діму лікували від серйозної травми нижніх кінцівок. Згодом педіатр повідомив, що стан дитини покращується.

Ми просто годуємо його та забезпечуємо інші потреби за допомогою крапельниць,

– розповів лікар.



Маленький Аднан / Фото Sams

Після виписки з лікарні Діма облаштувалась в наметі разом із чоловіком Абдулом Маджидом та дев'ятьма племінницями й племінниками. Вона щодня їздила до лікарні навідувати Аднана.

Після народження сина її родина була змушена повернутись до частково зруйнованого будинку, оскільки іншого вибору не було.

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