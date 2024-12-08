На північному сході Сирії гаряче: курди почали бої з опозицією

Курдські сили, які розташовані на північному сході Сирії, почали бої з іншими опозиційними групами. У цій частині країни тепер також тривають запеклі бої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на курдське агентство Firat. Водночас на південному заході країни у буферну зону зайшли ізраїльські військові.

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Що відомо про бої на північному сході Сирії

За даними агентства, Курдські формування "Сил народної самооборони" ведуть запеклі бої зі збройними формуваннями сирійської опозиції, які підтримує Туреччина. Це все відбувається на північному сході країни.

Раніше надходила інформація, що сирійські повстанці рушили до міст Манбідж та Ель-Баб, розташованих на північний схід від Алеппо та контрольованих сил курдів.

Одне з джерел видання Reuters у турецькій розвідці зазначило, що боротьба проти "Сил народної самооборони" та Робітничої партії Курдистану – "дуже близька до перемоги". За словами співрозмовника, тривають повітряні та наземні атаки, щоб забрати Манбідж з рук курдів.

Співрозмовник також повідомив, що підтримувані Туреччиною сили контролюють 80% регіону Манбідж, територію площею близько кількох сотень квадратних кілометрів, і увійшли в саме місто.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим зайти у буферну зону між його країною та Сирією. Мовиться про Голанські висоти та сирійський схил гори Гермон.