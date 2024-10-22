Сирський зустрівся з Остіном: які важливі питання обговорили на зустрічі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить важливі зустрічі. Зокрема, він зустрівся із очільником Пентагону.

Олександр Сирський розповів, що провів конструктивну та плідну зустріч з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Головнокомандувач окреслив йому стратегічну ситуацію на фронті та особливості оперативного положення.

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Обговорили спроможності українських підрозділів

Сирський також відзначив, що під час розмови він пояснив важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед США.

У цьому контексті вкотре наголосив на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, вони обговорили реалізацію повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей ППО та низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив вдячність Ллойду Остіну за підтримку України та його особистий внесок в організацію зустрічей у форматі "Рамштайн".