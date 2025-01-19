Переведення у піхоту, протидія"Орєшніку" і Покровськ: головне з інтерв'ю головкома Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня дав нове інтерв'ю. У ньому генерал прокоментував ситуацію у Покровську, Курську операцію, майбутні плани України й втрати Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.
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Що говорив Олександр Сирський у новому інтерв'ю
Як зазначив Сирський спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту. Але потреба на фронті в особовому складі нікуди не зникла. Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити – з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу, Відтак у війську, зокрема і в Повітряних силах ЗСУ, було вирішено "в розумних межах" зменшити логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням. Штаби ознайомлені з розпорядженням. Є визначений перелік спеціальностей, які не мають потрапити на фронт. У разі порушень Генштаб буде реагувати. Олександр Сирський підкреслив, що ракети з російської системи типу "Орєшнік" становлять загрозу для України, тому що на цей час тільки декілька систем протиповітряної оборони можуть їх перехопити. На жаль, у нас поки що немає (систем здатних перехопити "Орєшнік" – 24 Канал), але ми повинні зробити все, щоб вони (системи ППО – 24 Канал) з'явилися, Генерал зазначив, що це спонукає Україну на створення власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а протиракетною системою. "Це спонукає нас активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему і, звичайно, це нас повинно спонукати до створення сучасної ракетної системи, яка б могла бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами", – зауважив Сирський. Противник докладає усіх зусиль, щоб Покровськ взяти, а ми робимо все, щоб його захистити, Він пригадує, як деякі експерти прогнозували, що він впаде 30 вересня, але цього не сталося. Потім ця дата змістилася на 30 жовтня. Тут важливо розуміти, що на Покровськ Росія спрямувала свої найкращі сили. Також у неї є можливість ротації, поповнення сил. Наступальний потенціал у ворога вищий. Олександр Сирський розповів, що до планування успішних операцій ЗСУ допускалося обмежене коло осіб. Йдеться про 3-4 офіцерів. "Навіть підрозділи, частини, які готуються до проведення наступальних дій, вони конкретно не знають, де ці наступальні дії будуть проводитися", – акцентує Сирський. За словами головнокомандувача Збройних Сил України, наша держава має перевагу – вона першою створила Сили безпілотних систем. У нас йде масштабування та нарощення безпілотної складової, Він додав, що ми активно розвиваємо роботизовані платформи. Крім цього, за словами Сирського, Україна має потужності та можливості, тому веде роботи зі створення свого власного комплексу протиповітряної оборони. Олександр Сирський зауважив, що північнокорейські війська воюють, грубо кажучи, натовпом, що дає можливість уражати їх у великій кількості. Проте вони безумовно і навчаються – і навчаться, якщо операція триватиме довго. Це також ворог і ворог чисельний. Все ж таки додаткові 11 чи 12 тисяч вмотивованих підготованих бійців, які проводять наступальні дії, Генерал зазначає, що корейці діють за радянською тактикою у складі взводів і рот – тобто беруть масовістю. Ворог наступає з декількох сторін – там взвод, там взвод, де до 100, а інколи і більше солдат, – і це проблема. Українцям не вистачає навіть боєприпасів "Ну звичайно, попри все втрати високі. Фактично, ну майже половина з них вже або поранена або знищена", – каже Сирський. Після початку Курської операції росіяни були вимушені перекинути з інших напрямків і створити угрупування, що нараховувало 67 тисяч найкращих своїх частин, зауважує Сирський. Це число включає як росіян, так і залишки північнокорейських військових. За словами Сирського, з червня противник почав переходити до наступу та створювати угруповання фактично по всій лінії фронту. Нам було треба знайти якесь розв'язання проблеми, яка б відволікла дії противника, примусила б його зняти частину своїх сил з головних напрямків, це, по-перше. А, по-друге, нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках наступу. І тоді в ході детального аналізу створення угруповань противника, концентрації його військ, було знайдені слабке місце як раз на Курському напрямку, Він також наголосив, що в Курську область вдалося вивести три бригади десантно-штурмових військ, а також ще декілька бригад, які відновлюють боєздатність, доукомплектували їх і, відповідно, провести цю наступальну операцію. Олександр Сирський наголосив, що 10 травня 2024 року противник розпочав широкомасштабну наступальну операцію на Харківському напрямку. А Курською операцією наші захисники фактично випередили ворога в розгортанні резервів вздовж кордону, зокрема від Сум, Харкова та Вовчанська. Ворог не очікував, що у нас є бригади, які були виведені в резерв для боєздатності. Противник думав, що резервів в нас немає, За словами головнокомандувача ЗСУ, росіяни думали, що резервів для протистояння наступу в української армії немає, а ситуація у війську склалася критична після Авдіївки. Тоді ж ворог планував провести 2 головних удари: один удар був на Харків, а інший – на Суми. "Коли ми почали виводити наші частини та займати оборону, то противник вирішив наступати силами, які були в нього в розпорядженні. Це було порядку 43 тисяч, за нашими даними, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч на Сумському напрямку", – пояснив Сирський. Олександр Сирський розповів, що вже декілька місяців норми витрат артилерійських боєприпасів в російській армії зменшилися фактично вдвічі. "Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз – значно менше", – додав Сирський. Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, щоб зменшити спроможності ВПК ворога У ніч проти 19 січня по всій Росії лунали гучні вибухи. На запитання Андрія Цаплієнка про те, як Сирський оцінює співвідношення "задум – реалізація" щодо атак на військові об'єкти країни-агресорки, головком відповів лаконічно. Ми реалізували все, що задумали, Сирський додав, що під ударом Сил оборони опиняються військові об'єкти, які впливають на дію військ. Крім того, ураженню підлягають фабрики, заводи та підприємства, котрі виготовляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Збройні Сили України також уражають і об'єкти нафтопереробної промисловості.
Переведення фахівців у піхоту
– сказав Головнокомандувач.
Загроза від "Орєшніка" і українська ППО
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Ситуація у Покровську
– каже Сирський.
Як реалізовувалися успішні операції ЗСУ
Виграти війну в обороні неможливо, – Сирський
– сказав головком.
Загроза від військ КНДР
– каже Сирський.
Яке угрупування росіян на Курщині
Курська операція мала нейтралізувати загрозу
– зазначив Сирський.
Передумови проведення Курської операції
– сказав генерал.
Які наслідки ударів по Росії
Масований удар по Росії
– заявив Сирський.
Як зазначив Сирський спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту. Але потреба на фронті в особовому складі нікуди не зникла.
Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити – з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу,
Відтак у війську, зокрема і в Повітряних силах ЗСУ, було вирішено "в розумних межах" зменшити логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням. Штаби ознайомлені з розпорядженням. Є визначений перелік спеціальностей, які не мають потрапити на фронт. У разі порушень Генштаб буде реагувати.
Олександр Сирський підкреслив, що ракети з російської системи типу "Орєшнік" становлять загрозу для України, тому що на цей час тільки декілька систем протиповітряної оборони можуть їх перехопити.
На жаль, у нас поки що немає (систем здатних перехопити "Орєшнік" – 24 Канал), але ми повинні зробити все, щоб вони (системи ППО – 24 Канал) з'явилися,
Генерал зазначив, що це спонукає Україну на створення власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а протиракетною системою.
"Це спонукає нас активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему і, звичайно, це нас повинно спонукати до створення сучасної ракетної системи, яка б могла бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами", – зауважив Сирський.
Противник докладає усіх зусиль, щоб Покровськ взяти, а ми робимо все, щоб його захистити,
Він пригадує, як деякі експерти прогнозували, що він впаде 30 вересня, але цього не сталося. Потім ця дата змістилася на 30 жовтня.
Тут важливо розуміти, що на Покровськ Росія спрямувала свої найкращі сили. Також у неї є можливість ротації, поповнення сил. Наступальний потенціал у ворога вищий.
Олександр Сирський розповів, що до планування успішних операцій ЗСУ допускалося обмежене коло осіб. Йдеться про 3-4 офіцерів.
"Навіть підрозділи, частини, які готуються до проведення наступальних дій, вони конкретно не знають, де ці наступальні дії будуть проводитися", – акцентує Сирський.
За словами головнокомандувача Збройних Сил України, наша держава має перевагу – вона першою створила Сили безпілотних систем.
У нас йде масштабування та нарощення безпілотної складової,
Він додав, що ми активно розвиваємо роботизовані платформи. Крім цього, за словами Сирського, Україна має потужності та можливості, тому веде роботи зі створення свого власного комплексу протиповітряної оборони.
Олександр Сирський зауважив, що північнокорейські війська воюють, грубо кажучи, натовпом, що дає можливість уражати їх у великій кількості. Проте вони безумовно і навчаються – і навчаться, якщо операція триватиме довго.
Це також ворог і ворог чисельний. Все ж таки додаткові 11 чи 12 тисяч вмотивованих підготованих бійців, які проводять наступальні дії,
Генерал зазначає, що корейці діють за радянською тактикою у складі взводів і рот – тобто беруть масовістю. Ворог наступає з декількох сторін – там взвод, там взвод, де до 100, а інколи і більше солдат, – і це проблема. Українцям не вистачає навіть боєприпасів
"Ну звичайно, попри все втрати високі. Фактично, ну майже половина з них вже або поранена або знищена", – каже Сирський.
Після початку Курської операції росіяни були вимушені перекинути з інших напрямків і створити угрупування, що нараховувало 67 тисяч найкращих своїх частин, зауважує Сирський.
Це число включає як росіян, так і залишки північнокорейських військових.
За словами Сирського, з червня противник почав переходити до наступу та створювати угруповання фактично по всій лінії фронту.
Нам було треба знайти якесь розв'язання проблеми, яка б відволікла дії противника, примусила б його зняти частину своїх сил з головних напрямків, це, по-перше. А, по-друге, нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках наступу. І тоді в ході детального аналізу створення угруповань противника, концентрації його військ, було знайдені слабке місце як раз на Курському напрямку,
Він також наголосив, що в Курську область вдалося вивести три бригади десантно-штурмових військ, а також ще декілька бригад, які відновлюють боєздатність, доукомплектували їх і, відповідно, провести цю наступальну операцію.
Олександр Сирський наголосив, що 10 травня 2024 року противник розпочав широкомасштабну наступальну операцію на Харківському напрямку. А Курською операцією наші захисники фактично випередили ворога в розгортанні резервів вздовж кордону, зокрема від Сум, Харкова та Вовчанська.
Ворог не очікував, що у нас є бригади, які були виведені в резерв для боєздатності. Противник думав, що резервів в нас немає,
За словами головнокомандувача ЗСУ, росіяни думали, що резервів для протистояння наступу в української армії немає, а ситуація у війську склалася критична після Авдіївки. Тоді ж ворог планував провести 2 головних удари: один удар був на Харків, а інший – на Суми.
"Коли ми почали виводити наші частини та займати оборону, то противник вирішив наступати силами, які були в нього в розпорядженні. Це було порядку 43 тисяч, за нашими даними, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч на Сумському напрямку", – пояснив Сирський.
Олександр Сирський розповів, що вже декілька місяців норми витрат артилерійських боєприпасів в російській армії зменшилися фактично вдвічі.
"Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз – значно менше", – додав Сирський.
Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, щоб зменшити спроможності ВПК ворога
У ніч проти 19 січня по всій Росії лунали гучні вибухи. На запитання Андрія Цаплієнка про те, як Сирський оцінює співвідношення "задум – реалізація" щодо атак на військові об'єкти країни-агресорки, головком відповів лаконічно.
Ми реалізували все, що задумали,
Сирський додав, що під ударом Сил оборони опиняються військові об'єкти, які впливають на дію військ. Крім того, ураженню підлягають фабрики, заводи та підприємства, котрі виготовляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Збройні Сили України також уражають і об'єкти нафтопереробної промисловості.