Переведення у піхоту, протидія"Орєшніку" і Покровськ: головне з інтерв'ю головкома Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня дав нове інтерв'ю. У ньому генерал прокоментував ситуацію у Покровську, Курську операцію, майбутні плани України й втрати Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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Що говорив Олександр Сирський у новому інтерв'ю