Сирський кілька разів доповідав про витискання війни на територію агресора, – Зеленський

Володимир Зеленський 10 серпня записав традиційне вечірнє звернення. У ньому президент розповів, що цього дня вже кілька разів заслухав доповіді головкома Олександра Сирського.

Зеленський вказав, що вони стосувалися витискання війни на територію Росії. Також гарант відзначив усіх воїнів, які боронять Україну на фронті.

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Зеленський про тиск на Росію

І сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора,

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив бойові бригади, які результативно захищають Україну та знищують окупанта. Без уваги не залишається увесь фронт – Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Президент наголосив, що всюди є за що подякувати українським воїнам.

Більше допомоги Україні та рішення щодо духовності

Окрім військових, Зеленський висловив вдячність партнерам, а саме тим, хто зробив тиждень результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані. Президент вказав, що ми готуємо нові рішення, які обмежать російську державу. Окрім цього, гарант вдячний за нові оборонні пакети для України.

Є цього тижня американський пакет. Ракети для "стінгерів", снаряди для "хаймарсів", артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир,

– наголосив Зеленський.

Прямо перед записом звернення президент провів підготовчу нараду про рішення, яке "зміцнить нашу українську духовну незалежність". Як вказав український лідер, Україна має позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. За його словами, це рішення має бути ефективним та працюючим.