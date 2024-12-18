Чисельність російських військ в Україні постійно зростає: Сирський назвав цифру

Головнокомандувач ЗСУ підбив підсумки року в інтерв'ю для Le Monde. Також він назвав головну мету українського війська.

За словами Сирського, ситуація на лінії фронту дуже напружена. Він не говорив про зниження мобілізаційного віку, та про це висловився Володимир Зеленський. Деталі передає 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Як Сирський оцінює кількість окупантів в Україні

Головнокомандувач заявив, що інтенсивність війни продовжує зростати. Причому як за масштабом, так і за чисельністю військ. Кількість російських окупаційних військ в Україні постійно збільшується. У 2024 році на наших землях "перебувають додатково 100 тисяч російських солдатів".

До того ж Сирський наголосив, що війна Росії проти України дуже технологічна. Рівень розвитку такий, що можна говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил.

Звісно, це сильно впливає на тактику бійців.

"Наша головна мета в захисті – завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", – пояснив головком.

Він запевнив, що ЗСУ мають стратегію захисту від противника, в якого більше озброєнь, солдатів і який загалом переважає за військовою міццю.