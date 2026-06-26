Сирський назвав загальну кількість угруповання росіян в Україні

Олександр Сирський назвав загальну чисельність наступального угруповання Росії на території України. Наразі це значення становить 721 300 осіб.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю The Times.

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Що сказав Сирський про кількість угруповання російських військ в Україні?

Журналісти The Times написали, що хоча Україна тримає ініціативу в кампанії з використанням дронів, вона страждає від нестачі військ. У матеріалі йдеться, що Росія наразі має перевагу в балістичних ракетах, артилерійських запасах та людських ресурсах. Зокрема, вважається, що на українській території перебуває 721 300 російських військовослужбовців.

Ба більше, як зауважують журналісти, Путін залишається непохитним до пропозицій мирних переговорів. І хоча його можливості обмежені, російський президент може все ж таки віддати перевагу ескалації, а не переговорам.

Ми не повинні недооцінювати ворога. Росія має величезний потенціал, перш за все, з погляду її систем озброєння,

– застеріг Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ попередив, що російське командування не відмовилося від своїх планів захоплення території України.

"Як і у 2025 році, вони (окупанти – 24 Канал) продовжують залучати значні маси піхоти, використовуючи тактику тисячі порізів, намагаючись максимально просунутися в глибину нашої оборони. Також є збільшення кількості FPV-дронів на полі боя. Наразі чисельність у них коливається десь у середньому 6 – 7 тисяч, вони планують до кінця року довести цю цифру до 33 тисяч. Це цифра фантастична, але такі плани у них існують", – пояснив генерал.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров розповідав, що Сили оборони України від початку 2026 року вразили дронами понад 800 000 верифікованих російських цілей. Зокрема, було ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових.