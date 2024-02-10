Сирський не боїться приймати рішення та вміє обирати кращу тактику бою, – експерт

Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський досконально знає, чим живе армія, бо вже 10 років провів на війні. Цей досвід допоможе йому обрати подальшу стратегію, яка принесе перемогу.

Про це пише політичний експерт Олексій Голобуцький.

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"До вчорашнього призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський очолював Сухопутні війська. Йому зокрема приписують ряд успішних операцій. Серед них: Київська та Харківська операції, а також кілька менш масштабних. Вони показали, що він вміє досягати результату і в обороні, і в наступі. Ці операції могли стати вирішальним важелем, який схилив Зеленського до цієї кандидатури", – зазначає Голобуцький.

Він нагадує, що Сирський у 2014 році очолив штаб АТО і координував вихід українських захисників із Дебальцевого. Із 2016-го він став головою Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, а з 2017 – командиром усієї Антитерористичної операції на сході України. Ще за два роки Сирського призначили командувачем Сухопутних військ, а незабаром і начальником Генштабу. Тобто, Сирський пройшов усі командні військові щаблі у своїй кар’єрі.

"Це 100% бойовий генерал, добре знайомий зі стандартами НАТО, бо ще у 2013 році у штаб-квартирі НАТО від імені Міноборони обговорював зміни в українській армії", – додає експерт.

Особливо Сирський відзначився під час оборони Києва. "Вона принесла йому звання "Героя України". Потім була довготривала оборона Сєвєродонецька і успішний контрнаступ на Харківщині, звільнення Херсон. Він не боїться приймати рішення та вміє обирати кращу тактику бою, як швидкі маневри чи тактика малих підрозділів на Харківщині. Є сподівання, що Сирський обере подальшу стратегію війни, яка принесе успіх", – резюмує експерт.