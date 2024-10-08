Сирський обговорив воєнну складову Плану перемоги з топгенералом США
Джерело:Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ провів розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Вона відбулася в телефонному режимі у межах розвитку діалогу на стратегічному рівні.
Про це український генерал розповів у своєму телеграм-каналі. Також під час дискусії підносили питання підготовки до "Рамштайн".
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Розмова Сирського з американським генералом
Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей Сил оборони України.
Він ознайомив американського колегу з актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах.
Обговорив шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги Президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів,
– повідомив головнокомандувач Сил оборони.
Сирський також скоординував з американським генералом погляди та підходи у межах підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, він отримав запевнення Голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором.