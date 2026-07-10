Мільярди збитків: Сирський розкрив кількість цілей, уражених на території Росії за пів року

За перші шість місяців 2026 року Сили оборони України за допомогою засобів Deep Strike уразили 697 цілей на території Росії. Водночас кампанія Middle Strike також демонструє високу ефективність.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Яких втрат зазнав ворог?

Олександр Сирський заявив, що прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 мільярда доларів.

Він також зазначив, що кампанія Middle Strike демонструє високу ефективність. За цей період українські військові уразили 7 028 об'єктів противника.

Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1 140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1 100, а підрозділи підтримки – близько 1 400.

Нині співвідношення штурмових дій Сил оборони України та російських військ становить приблизно 40% до 60%. Як зазначив Сирський, завдяки активним діям українських захисників у першому півріччі 2026 року темпи просування російської армії скоротилися більш ніж удвічі.

Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Сирський наголосив, що до перелому у війні ще далеко: Росія не відмовилася від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Окрім цього, зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб та кількість злочинів проти мирного населення.

Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах,

– підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Під атаку потрапило акціонерне товариство "Группа Кремний ЭЛ" у Брянську, нафтобаза аеродрому "Бєлгород" та два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в анексованому Криму.