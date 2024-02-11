Годжес заявив, що для росіян Сирський стане "неприємним сюрпризом" на полі бою

Напередодні Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем ЗСУ. Бен Годжес вважає, що він стане для росіян "неприємним сюрпризом" на полі бою.

Відповідною думкою поділився екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес. Він додав, що наша держава зробила складну заміну командувачів. Власне, Володимир Зеленський замінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

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Це було складне рішення, – Годжес

За словами Бена Годжеса, звільнення Валерія Залужного – складне рішення для Володимира Зеленського. Адже генерал був ефективним командувачем, котрий мав повагу як серед солдатів, так і суспільства. І котрого добре знали та поважали союзники.

Водночас, за словами Годжеса, наразі Володимир Зеленський відповідальний за все, і що це прерогатива глави держави.

Особливо в демократичному суспільстві – мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу. Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав Президент, щоб той узяв на себе командування українськими Збройними Силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність,

– підкреслив Годжес.

Він зазначив, що Володимир Зеленський обрав офіцера, котрого вважає доречнішим "для цієї фази війни". За його словами, Олександр Сирський – боєць, у якого є досвід, і він крутий.

І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі Збройних Сил України ще одного видатного командувача,

– підкреслив він.

Сирський – вольовий командир

На цьому наголосив колишній глава британського контингенту в Афганістані, полковник Річард Кемп. На його думку, Олександр Сирський – "саме той командир, який зараз потрібен Україні".

Залужний – надзвичайно популярний та здібний генерал. Але я також зустрічався із Сирським і сказав би про нього те саме. Можливо, він не має такої ж популярності, але він дуже здібний генерал. Він сильний командир, який чинитиме опір будь-яким спробам союзників скерувати його шляхом, який він не підтримує. Як генерал він дуже професійний та цілеспрямований,

– наголосив Кемп.

За словами Кемпа, Олександр Сирський – "дуже розумний, зосереджений і впевнений у собі" генерал. Він додав, що хоч новий Головнокомандувач ЗСУ навчався у радянській військовій системі, він в українській армії почав впроваджувати методи командування НАТО. І що це – важлива складова успіхів нашої держави у 2022 році.