Йдеться не лише про дрони, – Сирський розповів, як перевірив з Умєровим нову українську зброю
Джерело:Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський та Рустем Умєров поспілкувалися з розробниками української зброї та ознайомилися з їхніми творіннями. Головнокомандувач ЗСУ поділився своїми враженнями.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров перевірили українську зброю. У Генштабі поділилися фото з місця подій.
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Що сказав генерал-полковник
Сирський заявив, що українське військо обов'язково спирається на технологічні інновації у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань. Він разом з Умєровим ознайомився з новітніми розробками від українських виробників.
За його словами, мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах, а також розвивають стартапи на підставі поставлених завдань для досягнення тактичних та оперативних цілей. Головнокомандувач ЗСУ назвав спілкування з цими розробниками надихаючим, "попри усвідомлення величезного обʼєму наших потреб і завдань". Сирський запевнив, що разом вдасться впоратися з цим.
Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги,
– пояснив він.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою. Як приклад він навів роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. Сирський також звернув увагу на бойові роботизовані платформи. За його словами, ця техніка невдовзі масово братиме участь у бойових діях.
Головнокомандувач ЗСУ та глава Міноборони перевірили зброю / Фото Генштабу
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