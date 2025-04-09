Сирський відреагував на резонансні слова Наєва про початок наступу

У лютому в інтерв'ю "Українській правді" генерал–лейтенант Сергій Наєв розповів, що напередодні російського вторгнення у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії. Головком Сирський прокоментував його слова.

На початку повномасштабної війни Наєв обіймав посаду командувача Об'єднаних Сил оборони України. Він заявив, що головне завдання розвідки – не просто сказати, як буде відбуватися наступ, а назвати час і дату вторгнення. 23 лютого Наєв сказав, що не отримав жодного документа, що завтра буде війна. Інформацію про ранковий наступ Росії він отримав неофіційним шляхом, передає 24 Канал.

Дивіться також Сирський пояснив, чому деяким воїнам ЗСУ було морально важко перейти кордон з Росією

Що відповів Сирський

В інтерв'ю для LB головком Олександр Сирський прокоментував слова Наєва.

Який може бути документ? Реально. Хто знає, коли буде війна? Якщо там якийсь план потрапив, то так,

– відреагував генерал.

Сирський зауважив, що Наєв – виконавець, якому дають команду, і він її чітко виконує. Втім, кожен командир повинен передбачати дії противника. Якщо він бачить, що справа йде до агресії, то має вжити відповідних адекватних заходів, щоб ця агресія не відбулася. А коли противник таки напав, то усім відомий алгоритм дій, сформований під час навчань.

До слова, головнокомандувач наголосив, що весняний наступ Росії на Сумщину та Харківщину вже розпочався. Також він назвав кількість осіб, яку потрібно мобілізувати щомісяця.