Від командирів на місцях залежить життя бійців, – Сирський на позиціях на Куп'янському напрямку
Джерело:Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.
Сирський разом із командирами обговорив рішення та дії в районі бойових дій. Про це він повідомив у себе в телеграмі.
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Разом із командирами обговорили рішення
Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп'янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення,
– зазначив генерал-полковник.
Олександр Сирський наголосив на значній ролі командирів.
"Вони можуть ухвалювати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", – додав командувач Сухопутними військами.
Сирський із командирами обговорив оперативні рішення на Куп'янському напрямку / Фото з телеграму Сирського
Актуально про ситуацію на фронті
- Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, упродовж доби, 8 серпня, відбулось близько 20 бойових зіткнень.
- Зазначають, що на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
- Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.