ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити Україну, – Сирський про мобілізацію

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський висловився щодо мобілізації. А також запевнив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити державу.

Головнокомандувач ЗСУ додає, що під час мобілізаційних заходів роблять все, щоб не допускати випадки порушення прав людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Що каже Сирський про мобілізацію

За словами Сирського, Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, покращувати їхню роботу та виправляти помилки.

Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу й український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації,

– додає Сирський.

Він також зазначив, що загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців і подякував усім, хто підтримує ЗСУ.

Зазначимо, що Сирський відреагував на вибухи біля ТЦК у Рівному та в Павлограді, а також на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині. Він наголосив на тому, що такі акти насильства є неприпустимими щодо військовослужбовців.

Сирський додав, що розраховує на повне та всебічне розслідування цих злочинів і заслужене покарання для винних.