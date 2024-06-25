Визначили 3 напрямки роботи: Сирський обговорив з військовими фактори, що впливають на втрати
Джерело:Олександр Сирський
У повномасштабній війні, яку розв'язала Росія, Україна втрачає найкращих доньок та синів. Щоб зменшити втрати серед наших захисників, Олександр Сирський обговорив з військовими напрямки для роботи.
Головнокомандувач ЗСУ на зустрічі наголосив, що життя українських бійців – це найвища цінність, тому важливо робити все можливе, щоб зберегти його. Загалом, кількість втрат, за словами Сирського, залежить від кількох факторів.
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Сирський обговорив з військовими, як зменшити втрати
Сирський провів зустріч, на якій обговорили фактори, що впливають на втрати під час бойових дій. У дискусії взяли участь командири, відповідальні за індивідуальну та колективну підготовку у ЗСУ, представники навчальних та рекрутингових центрів, командування Медичних сил, бойові медики, волонтери й громадські діячі.
Так, головком ЗСУ наголосив, що збереження життя воїнів – ключовий пріоритет, тому нині визначили 3 напрямки, щоб зменшити втрати серед українських захисників:
- Якісна підготовка бійців, адже, на думку Сирського, навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їхня підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки.
- Ефективна медична допомога. Сирський пояснив, що важливо надавати медичну допомогу пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасно і максимально безпечно проводити евакуацію, зокрема, і з використанням наземних роботизованих платформ. Головнокомандувач додав, що також надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками
- Розвиток технологічної переваги – мовиться про максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ.
Сирський провів зустріч з військовими: дивіться відео
Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових,
– наголосив у підсумку Сирський.
Як зауважив Сирський, на практиці вони повинні втілитися у вигляді універсальної системи для кожного підрозділу.