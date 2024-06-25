Визначили 3 напрямки роботи: Сирський обговорив з військовими фактори, що впливають на втрати

У повномасштабній війні, яку розв'язала Росія, Україна втрачає найкращих доньок та синів. Щоб зменшити втрати серед наших захисників, Олександр Сирський обговорив з військовими напрямки для роботи.

Головнокомандувач ЗСУ на зустрічі наголосив, що життя українських бійців – це найвища цінність, тому важливо робити все можливе, щоб зберегти його. Загалом, кількість втрат, за словами Сирського, залежить від кількох факторів.

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Сирський обговорив з військовими, як зменшити втрати

Сирський провів зустріч, на якій обговорили фактори, що впливають на втрати під час бойових дій. У дискусії взяли участь командири, відповідальні за індивідуальну та колективну підготовку у ЗСУ, представники навчальних та рекрутингових центрів, командування Медичних сил, бойові медики, волонтери й громадські діячі.

Так, головком ЗСУ наголосив, що збереження життя воїнів – ключовий пріоритет, тому нині визначили 3 напрямки, щоб зменшити втрати серед українських захисників:

Якісна підготовка бійців, адже, на думку Сирського, навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їхня підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки.

Ефективна медична допомога. Сирський пояснив, що важливо надавати медичну допомогу пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасно і максимально безпечно проводити евакуацію, зокрема, і з використанням наземних роботизованих платформ. Головнокомандувач додав, що також надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками

Розвиток технологічної переваги – мовиться про максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ.

Сирський провів зустріч з військовими: дивіться відео

Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових,

– наголосив у підсумку Сирський.

Як зауважив Сирський, на практиці вони повинні втілитися у вигляді універсальної системи для кожного підрозділу.