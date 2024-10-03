До України з Румунії прибула система Patriot

Система Patriot із Румунії, як стало відомо у четвер, 3 жовтня, прибула до України. Це визнали представники обох країн.

Про це увечері 2 жовтня повідомив президент Зеленський, а згодом інформацію підтвердили журналістами "Радіо Свобода" у міністерстві оборони Румунії.

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Patriot від Румунії уже в Україні

Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети,

– написав Володимир Зеленський.

Про передачу ЗРК Patriot стало відомо після того, як росіяни атакували припортові та прикордонні об'єкти в Ізмаїльському районі Одещини. Румунія під час цієї атаки підіймала у повітря свою авіацію.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – сказав журналістам у четвер, 3 жовтня, речник міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Румунська влада ухвалила рішення про передачу системи у вересні 2024 року.