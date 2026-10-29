Вже 40 супутників на орбіті: "Флеш" пояснив, в якому стані зараз російський аналог Starlink

Росія намагається розгорнути власну супутникову систему "Рассвет". Наразі на орбіті перебуває 40 супутників, що вже дає можливість ворогу проводити обмежені операції.

Про це розповів радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, передає 24 Канал. За його словами, Росія має зараз "вікно" в 40 – 60 хвилин над Україною, упродовж яких зможе користуватися цим зв'язком. Наразі цього вистачає лише для обмежених операцій. Якщо супутників буде більше – проблеми зростуть. Ворог фактично зможе напряму керувати дронами, а зв'язок на фронті в окупантів покращиться.

Небезпека зростає

Як наголосив Бескрестнов, наразі ворог має три типи таких терміналів. Також вони мають можливість будувати супутники. Хоч у них є труднощі з виведенням їх на орбіти, але, ймовірно, ворог з цим впорається.

Водночас багато що залежить саме від Китаю. Важливо, аби там не допомагали Росії в цьому питанні.

Чому я вважаю, що це загроза? Може бути несподівано для нас, коли дізнаємося, що в якийсь момент Росія набудувала кілька сотень супутників, а Китай допоміг їх запустити як "мирну та цивільну" програму,

– зазначив Бескрестнов.

Додамо, нині увага українських фахівців сфокусована на протидії ворожій космічній програмі. Також держава розвиває засоби радіоелектронної боротьби та завдає ударів по об'єктах російської військово-космічної промисловості.

Окрім цього, ведеться системна робота над блокуванням постачання критичних іноземних компонентів до РФ. Це має значно сповільнити виробництво новітнього ворожого озброєння.

Також командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зауважив, що поява в окупантів супутникового зв'язку створить нові виклики для Сил оборони. На його думку, вже у 2027 році Росія зможе тривалий час на добу користуватися системою "Рассвет" на фронті.