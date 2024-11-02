Від системи "Шлях" відключили понад 200 перевізників

Укртрансбезпека відключила від системи "Шлях" 223 перевізники. Згідно з оприлюдненою інформацією, з них 202 ліцензіати виключили за матеріалами ДПСУ.

Причиною називають порушення правил перетинання державного кордону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу.

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З "Шляху" виключили понад 200 перевізників

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон та підробленням документів,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього, за даними ДПСУ, розпочали майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень, понад 1,7 тисячі особам оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Водночас суди винесли понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення, відколи для чоловіків призовного віку закрили кордони на виїзд, виникло чимало різноманітних схем незаконного перетину кордону, зокрема через систему "Шлях".

Нагадаємо, "Шлях" це система, за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Співробітники ДПСУ здійснюють перевірку чоловіків 18 – 60 років через цей державний сервіс.