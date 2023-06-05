Більшість – не волонтери: розслідувачі шокували аналізом організацій у системі "Шлях"

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки без поважних причин не мають права перетинати державний кордон. Тож, деякі охочі користуються всілякими лазівками. Зокрема, системою "Шлях".

У руках журналістів-розслідувачів опинилася база даних волонтерів, яких внесли до системи "Шлях" Львівською ОВА. І аналіз продемонстрував, що нею користуються не лише для волонтерської допомоги, а й для втечі з України.

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1800 організацій і понад 32 тисячі дозволів

Редакція впродовж тривалого проміжку часу працювала над розслідуванням. І їй таки вдалося отримати доступ до масиву даних із наказами Львівської ОВА, які стосуються внесення організацій до системи "Шлях". Мовиться про 1800 організацій, на прохання яких видали понад 32 тисячі дозволів на перетин кордону. Зафіксуємо собі ці цифри.

Після ретельного аналізу розслідувачі виявили, що серед найбільш успішних "прохачів" – організації, які пов'язані між собою. Цікаво, що за ними не спостерігалася волонтерська діяльність. Ба більше, частина їхніх так званих "волонтерів" втекла з країни за допомогою отриманих дозволів.

Для виїзду створюють фейкові організації

Попередні дані тимчасової слідчої комісії Верховної Ради свідчать про те, що через систему "Шлях" втекли з України майже 9,4 тисячі чоловіків призовного віку.

За даними розслідувачів видання "Наші гроші. Львів", одна з найбільш активних організацій, яка використовувала можливості "Шляху" від ЛОВА, – благодійна організація "Наші добрі справи". Цікаво, що створили її 9 місяців тому. Власне, їй видали дозволів на виїзд 270 осіб.



Список успішних прохачів дозволів через систему "Шлях" від ЛОВА / Інфографіка "Наші гроші. Львів"

Варто звернути увагу, що в організації немає ані сайту, ані сторінки у фейсбуці, ані публікацій у медіа. Сам фонд зареєстрований за адресою місто Львів, вулиця Липинського, 29, квартира 8. Втім, у реєстрі нерухомості відсутній такий будинок і квартира. Там розташований ЖК "Авалон Тайм". Правда, нумерація будівель житлового комплексу містить також літери.

Зареєстрований фонд на Корчинського Євгена Сергійовича. Вказано, що він зареєстрований у селищі Іванків, що на Київщині. Але реальність така, що цієї людини не існує. Натомість за вказаною адресою мешкає Корчемний Євген Сергійович. Правда, ані його телефони, ані електронна пошта не працюють.

Редакція "Наші гроші. Львів" виявила, що від "Наших добрих справ" виїхали та не повернулися до України кілька десятків людей.

Цікаво, що Корчемного у систему "Шлях" теж внесли. Але не від організації, а від ГО "Небайдужі громадяни". Її засновником, згідно з YouControl, є Олексій Шевчук. Він – колишній позаштатний радник глави Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги і волонтерства. Власне, він впродовж майже року очолював координаційний штаб з питань надання гуманітарки ЛОВА.

Зауважимо, що найуспішніший прохач – благодійний фонд "Чистий Київ". Йому ЛОВА надала дозволів на виїзд для майже 400 чоловіків. Серед них – сумнівні особи, яких складно назвати волонтерами. До прикладу, дозвіл у травні 2022 року дав можливість виїхати з кінцями мешканцю Старосамбірського району Івану Мочульському. Зауважують розслідувачі, що він чотири рази судимий, а тепер – оголошений у розшук.



Зв'язок організацій між собою / Інфографіка "Наші гроші. Львів"

Водночас до двадцятки організацій, яким надали найбільше погоджень на виїзд чоловіків призовного віку, потрапили реальні організації. Про їхню діяльність легко можна знайти інформацію, зокрема:

"Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" – 365 дозволів, ініціатором створення якого став футбольний клуб "Рух" Григорія Козловського;

"Львівський IT кластер – 280;

"Народна самооборона Львівщини – 200.

Ми ж нагадаємо, що прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків призовного віку, які користуються системою "Шлях". Власне, причиною цього стали системні зловживання. Зокрема ті, про які ми згадали вище.