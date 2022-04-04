Системи безпеки Європи не працюють з сучасними маніяками, – політтехнолог про Путіна

Системи безпеки Європи, які були створені кілька десятиліть тому, вже не спрацьовують з сучасними маніяками. Потрібно переглядати договори колективної безпеки, тому що зараз у них абсолютно нульова ефективність.

Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

До теми Байден закликав створити трибунал для розслідування воєнних злочинів Путіна

За його словами, після нападу Росії на Україну політики почали вдаватися до так званої агресивної дипломатії.

Представники європейських держав, лідери, можливо навіть дещо агресивніші за нас. Польща, наприклад, звертається до деяких європейських лідерів: "Ну ви ж можете". Або країни Балтії: Латвія, Литва, Естонія. Борис Тизенгаузен Політтехнолог

Володимир Зеленський також неодноразово закликав лідерів інших держав закрити небо над Україною, адже за кожний день без цього рішення доводиться платити ціною людських життів.

Ця агресивна дипломатія працює. Однак мені все одно здається, що системи безпеки Європи, які були створені кілька десятиліть, а деякі значно раніше, вже не працюють з сучасними маніяками,

– зауважив політтехнолог.

Тизенгаузен додав, що після нападу Путіна на Україну точно потрібно переглядати договори колективної безпеки, тому що зараз у них абсолютно нульова ефективність.

Політтехнолог розповів про ефективність систем безпеки Європи: дивіться відео