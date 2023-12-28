Україна розробляє гібридні системи ППО FrankenSAM: вони вже працюють на полі бою

Україна розробляє власні гібридні системи протиповітряної оборони в рамках проєкту FrankenSAM. Перші розробки вже працюють на полі бою.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік". Під час виступу міністр також повідомив, що Україна запустила серійне виробництво аналога "Шахеда".

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Камишін про українські системи ППО

Як повідомив міністр, Україна розробляє власні системи ППО. Камишін охарактеризував їх як "великі", "складні", "дорогі" та "довгі". Міністр уточнив, що розробки української ППО вже дають результати.

"Паралельно розробляємо те, що називаємо гібридною ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими", – повідомив Камишін.

Міністр додав, що перші розробки з портфеля проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Камишін додав, що під час візиту до США разом з міністром оборони вони спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями.

Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО,

– заявив Камишін.

Що відомо про проєкт FrankenSAM