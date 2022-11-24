Польща хоче передати Україні системи ППО Patriot: Німеччина заявила, що це поки неможливо

Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Однак у ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, окрім систем ППО Patriot, запропонувала Польщі винищувачі Eurofighter. Польський експрем'єр та голова керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, хоч і вважає цю ідею цікавою, заявив, що краще надати ЗРК Україні, адже це буде корисно для безпеки й Польщі, і нашої держави.

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У Берліні кажуть, що надати Україні ЗРК Patriot, поки неможливо

Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.

Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто вони призначені для розміщення на території НАТО. Будь-яке використання за межами території Альянсу вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками,

– заявила Ламбрехт.

Німеччина запропонувала Польщі надати ці системи після того, як в Пшеводові впала ракета, яка вбила 2 людей. Проте міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що краще скерувати ЗРК Україні.

"Після чергових ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з проханням передати системи Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розмістити їх на її західному кордоні", – написав Блащак.

Системи Patriot могли б посилити захист українського неба

Наземні системи ППО, такі як Patriot, створені для перехоплення ракет у небі. Однак НАТО не вистачає цих систем, оскільки після холодної війни багато союзників Альянсу зменшили їхню кількість.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливість закрити небо кількох українських областей, звернув увагу на тактико-технічні характеристики комплексу зі збиття повітряних цілей.

"Це допоможе, звичайно, на понад 100 кілометрів працює комплекс. Це буде потужна система, яка зможе в радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору", – наголосив Ігнат.

За його словами, Patriot не стоятиме, як самостійна система. Комплекс посилить систему ППО, яка в Україні вже є і працює. Тож потенційно ці ЗРК можуть посилити захист українського неба.

Щодо передачі Німеччиною ЗРК Patriot Польщі Ігнат вважає це логічним, оскільки країна є членом НАТО.

"Це цілком природна перспектива. І в Польщі, як і в Румунії, є системи ППО, засоби раннього радіолокаційного виявлення", – сказав він.

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