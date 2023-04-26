Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, – Шмигаль

Українську ППО посилили тепер і системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex. Вони вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

Радісну новину повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зауважимо, що захищати небо над Україною ЗСУ допомагають також зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок – ППО малого радіуса дії Skynex,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що країні потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей.

"Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Дякую партнерам за підтримку", – додав Шмигаль.

Skynex – це основна концепція протиповітряної оборони концерну Rheinmetall. Завдяки модульності до блоку управління можна підключати лише ті системи, які стосуються виконання конкретного завдання. Системи Skynex здатні знищувати рої безпілотників, а також літаки та крилаті ракети.

Також прем'єр-міністр України написав, що зараз ведеться робота над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо українських стратегічних інфраструктурних об’єктів.

Варто додати, що по факту зараз в України на озброєнні є сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, хоч і в невеликій кількості. Тепер Україні потрібно отримати винищувачі F-16.