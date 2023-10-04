На території України виготовлятимуть системи ППО: що відомо про історичне рішення

Олександр Камишін повідомив, що Україна та США спільно виготовлятимуть системи ППО. Відбуватиметься це на території нашої держави.

Олександр Камишін – керівник Мінстратегпрому – заявив, що робота вже стартувала. Про початок виготовлення ППО домовилися, коли Володимир Зеленський відвідував США восени 2023 року.

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Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу,

– наголосив Камишін.

Перші результати збираються представити ще до кінця 2023 року. Тим часом інші складні речі, які вдасться реалізувати, українці зможуть побачити вже через декілька років.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону заявив, що деталей наразі не розкриватимуть. Водночас ще задовго до повномасштабного вторгнення була перспектива створення зенітної ракетної системи. Також на базі того ж "Нептуна" можна зробити ЗРК. Водночас Ігнат наголосив, що це – довготривалі проєкти. Однак наразі невідомо, чи мовиться про це.