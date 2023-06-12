Системні наступальні дії, – Сили оборони про звільнення Сторожевого на Донеччині

Українські захисники звільнили село Сторожеве, що на Донеччині. Це зробили воїни 35 окремої морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Звільнення села відбулось 11 червня у взаємодії з іншими силами оборони. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода.

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Що кажуть Сили оборони про звільнення села Сторожеве

За словами Шершеня, над Сторожевим знову майорить прапор України.

Такі наслідки переходу до системних наступальних дій і ось локальні бої тут завершились просуванням вперед і це призвело до звільнення чергового населеного пункту,

– сказав він.

Шершень наголосив, що мовиться про деокупацію та звільнення української території, що б там не говорили російські пропагандисти і воєнкори.

Шалені втрати росіян на Таврійському напрямку

За даними Шершеня, втрати вбитими та полоненими армії Росії на Таврійському напрямку за минулу добу склали 387 осіб.

Також протягом доби ЗСУ на Таврійському напрямку взяли у полон 28 російських військових.

Речник Сил оборони додав, що ворог запекло обороняється, ведуться важкі бої, а наші війська рухаються далі.

"Треба наголосити, що якщо тут ми наступаємо, ведемо наступальні дії, то на Авдіївському напрямку ворог проводить у свою чергу наступальні дії у напрямку Авдіївки. Тут він успіху не має, ми обороняємось який вже день. Лише за останню ніч нашими захисниками тут було відбито два штурми", – підкреслив Шершень.

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