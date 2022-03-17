Системно боремося, – Монастирський про знешкодження диверсантів у містах України

Денис Монастриський подякував українцям, які повідомляють про підозрілих людей у їхніх населених пунктах. Завдяки цьому у відомстві налагодили системну боротьбу з диверсантами.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в національному ефірі прокоментував ситуацію з виявленням та знешкодженням в Україні диверсантів, повідомляє 24 канал.

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В Україні системно борються з диверсантами

Я вдячний всім небайдужим громадянам, які надають інформацію і Збройним Силам, і Нацполіції, і розвідці щодо перебування підозрілих людей,

– зазначив міністр.

Монастирський розповів, що в Україні налагодили роботу з виявлення та знешкодження диверсійних груп. Зокрема, у цьому напрямку працюють міжвідомчі штаби. Вони звіряють інформацію та реагують на всі обґрунтовані звернення.

Глава МВС додав, що групи диверсантів подовжують ліквідовувати в Києві та інших українських містах. "З цим явищем ми вже системно боремося", – уточнив він.

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