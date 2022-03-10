Систему світової безпеки треба будувати з нуля, – Єрмак
10 березня 2022 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Андрій Єрмак наголосив, що системи європейської та світової безпеки вже не існує. Це стало очевидно після війни.
Єрмак наголосив, що її треба будувати з нуля.
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У Єрмака також запитали про дивні вимоги Путіна. Зокрема, щодо "денацифікації". Глава ОП, відповів, що цей термін – загадка.
Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу,
– зазначив Єрмак.
Якщо росіяни під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, влада це озвучить.
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