208 000 гривень за добу: як нестандартні колаборації допомагають закривати благодійні збори

208 тисяч гривень вдалось зібрати лише за один день завдяки нестандартній колаборації косметичного бренду Sister's Aroma та розробника легендарного ракетного комплексу "Нептун" Державного київського конструкторського бюро "Луч”.

Напередодні річниці затоплення флагмана чорноморського флоту Росії, оборонне підприємство разом із брендом косметики створило лімітовану колекцію парфумів NEPTUNE, пише 24 Канал. Етикетка виготовлена з металу і містить зображення ракети "Нептун", якою було знищено ворожий крейсер.

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В КБ "Луч" зазначають, що запланували ще низку подібних колаборацій з різними українськими підприємствами. Через звичайні речі у буденному житті українці будуть мати символічні нагадування спроможностей власного оборонного комплексу та героїзму українських військових.



208 тисяч гривень вдалось зібрати лише за один день / Фото Sister's Aroma, КБ "Луч"

В компанії Sister's Aroma додали, що клієнти активно підтримали кампанію і розкупили всі ексклюзивні парфуми NEPTUNE впродовж однієї доби. Весь прибуток з продажу лімітованої серії парфумів – 208 тисяч гривень вже направили до фандрейзингової платформи UNITED24 на закупівлю дитячих інкубаторів.