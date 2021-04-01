Сицилія в попелі: нова хвиля виверження вулкану Ента

Виверження найвищого у Європі вулкану сформував стовп з попелу заввишки у 9 кілометрів. Вітром його занесло у сусідні міста.

Повітряний простір залишається непридатним для перельотів. Аеропорт в Катанії – закрили, а рейси довелось перенаправити у Палермо.

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Наслідки виверження

Група із 7 людей піднялась на вулкан, щоб побачити його виверження. Однак вони загубились й провели ніч просто неба. Рятувальникам вдалось їх відшукати вранці 1 квітня.

Де осів вулканічний попіл

Лапілі опали також на інші італійські містечках, зокрема:

Ніколозі;

Трекастаньї;

Педару;

Ачі-Сант-Антоніо;

Сан-Грегоріо.

Виверження вулкану Етна: що відомо

Лапілі – тверді невеликі шматочки лави або магми, які виділяються при виверженні вулкану.

Етна "прокинувся" 20 лютого 2021 року. У Інститут вулканології INGV заявили, що 1 квітня був 17-й "пароксизм" в останній фазі вулканічної діяльності.

Висота цього вулкану постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів. Він є найвищим у Європі.