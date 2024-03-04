На Авдіївському напрямку просування ворога припинено, – ОСУВ "Таврія"

Нещодавно ворогу вдалося змусити наших військових вийти з Авдіївки задля збереження життя. Росіяни мали певні успіхи на цьому напрямку, але наразі вони не просуваються.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону розповів, що на Авдіївському напрямку Сили оборони зупинили подальше просування ворога. Мовиться про населені пункти Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

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Ситуацію вдається стабілізувати

Лиховій розповів, що до 18 години на Авдіївському напрямку відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено,

– наголосив він.

Речник також додав, що села Бердичі та Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, а ворог не просувається.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку