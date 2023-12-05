Лісосмуги та узбіччя всіяні трупами росіян, – Штупун про ситуацію на Авдіївському напрямку

Авдіївський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Ворог там намагається наступати попри те, що зазнає суттєвих втрат.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, про те, що відбувається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Наші захисники стримують ворога

За словами Штупуна, на цих напрямках там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полог. Речник розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога.

Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку попри значні втрати. Там відбито 15 атак у районах Степового, Новобахмутівки, Степанівки та Сєвєрного, розповів Штупун.

Фіксуються відмови ворожих солдатів йти на штурми. Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян лісосмуги та узбіччя доріг,

– зазначив він.

Крім цього, він також сказав, що ворог проявляв активність в районі Роботиного. Там росіяни намагаються відносити втрачені позиції.

Відмінність третьої хвилі штурмів

Очільник Авдіївської ОВА розповів, що основна відмінність третьої хвилі штурмів ворога у тому, що застосовується менше техніки. За його словами, це пов’язано насамперед з погодними умовами. Крім того, відкрилися ще два напрямки активних штурмових дій.

Водночас це не нові напрямки. Вони і раніше були, але ворог неактивно і дуже рідко використовував їх.

Мовиться про напрямок із Донецька через Спартак, другий – з Ясинуватої через так звану промку. Ці два напрямки вони відкрили. І останні два тижні дуже активно проводять штурмові дії саме там,

– наголосив він.

Загроза оточення Авдіївки є