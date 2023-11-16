Росіяни намагаються оточити Авдіївку: британські розвідники назвали їхню мету

Ситуація на Авдіївському напрямку незмінно залишається напруженою. У британській розвідці припустили, що мають на меті окупанти.

Росія не залишає спроб захопити українські території. Зокрема, на Авдіївському напрямку агресор продовжує штурмові дії та наблизився до коксохімічного заводу.

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Бої за Авдіївку тривають вже десять років

Російські війська намагаються оточити Авдіївку. За цей населений пункт точаться бої вже майже десять років. Він має політичне значення для Росії з огляду на близькість до Донецька.

За даними британської розвідки, під час недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу. Це ключова тактична позиція на північ від міста.

Цей завод розташований на головній дорозі, яка веде до Авдіївки. Якщо ворог зможе захопити його, то це суттєво ускладнить процес забезпечення українських військових.

Промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт,

– зазначають у Міноборони Британії.

Як окупанти намагаються тиснути на Авдіївку