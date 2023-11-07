Це може бути остання "хвиля", – Світан оцінив сили росіян для наступу на Авдіївку
Росіяни можуть розпочати третю "хвилю" наступу на Авдіївку. Вони розпочали артпідготовку 5 листопада. Проте так і не пішли у наступ за підтримки серйозних технічних засобів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що наразі на тій ділянці фронту погодні умови не дозволяють окупантам рухатись вперед і навіть виконувати артилерійські удари.
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Створили плацдарм
Саме тому ця "хвиля" наразі зупинилась, але вона нікуди не ділась. Найближчим часом, які тільки дозволить погода, росіяни продовжать артилерійську канонаду. І далі спробують за допомогою техніки та живої сили провести наступальні дії.
Вони створили плацдарм північніше Коксохімічного заводу та південніше Авдіївки – в районі Опитного. Зараз вони там готуються до проведення повторної артпідготовки, а далі почнуть рух,
– зазначив військовий експерт.
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Проте українські сили мають там достатню кількість сил та засобів, щоб зупинити цей рух та ліквідувати загарбників, як у першу та другу "хвилі" наступів на Авдіївку.
"Це може бути остання "хвиля" – перед початком осінніх злив. Після цього рухатись дорогами буде неможливо. А атака малими групами не приносить росіянам великої користі", – підкреслив Роман Світан.
Ситуація біля Авдіївки: важливе
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Росія готується до третьої серії потужних штурмів на Авдіївку. Наразі інтенсивність атак окупантів знизилась, але це тимчасове явище, адже ворог підтягує резерви.
- Крім того, росіяни стрімко будують укріплення в тилу поблизу Авдіївки. Це дозволить їм оперативно ввести у бій свої резерви.
- Також начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що наразі поблизу міста постійно тривають стрілецькі бої. І хоча ворог намагається атакувати Авдіївку, на жодній позиції ЗСУ прориву не відбулось.
- Водночас загарбники активно здійснюють артобстріли українських позицій, а також скидають авіабомби.
- У британській розвідці вважають, що ворог зазнає дуже великих втрат біля Авдіївки. З початку 2023 року кількість загиблих росіян поблизу міста складає приблизно кілька тисяч.
- Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала кількох тисяч втрат особового складу навколо міста. А за останні тижні було ліквідовано приблизно 200 одиниць бронетехніки під час штурмів Авдіївки.