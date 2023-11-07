Це може бути остання "хвиля", – Світан оцінив сили росіян для наступу на Авдіївку

Росіяни можуть розпочати третю "хвилю" наступу на Авдіївку. Вони розпочали артпідготовку 5 листопада. Проте так і не пішли у наступ за підтримки серйозних технічних засобів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що наразі на тій ділянці фронту погодні умови не дозволяють окупантам рухатись вперед і навіть виконувати артилерійські удари.

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Створили плацдарм

Саме тому ця "хвиля" наразі зупинилась, але вона нікуди не ділась. Найближчим часом, які тільки дозволить погода, росіяни продовжать артилерійську канонаду. І далі спробують за допомогою техніки та живої сили провести наступальні дії.

Вони створили плацдарм північніше Коксохімічного заводу та південніше Авдіївки – в районі Опитного. Зараз вони там готуються до проведення повторної артпідготовки, а далі почнуть рух,

– зазначив військовий експерт.

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Проте українські сили мають там достатню кількість сил та засобів, щоб зупинити цей рух та ліквідувати загарбників, як у першу та другу "хвилі" наступів на Авдіївку.

"Це може бути остання "хвиля" – перед початком осінніх злив. Після цього рухатись дорогами буде неможливо. А атака малими групами не приносить росіянам великої користі", – підкреслив Роман Світан.

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