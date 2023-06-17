Атаки на Бахмутському напрямку зменшилися: Череватий пояснив причини

Останнім часом на Бахмутському напрямку зменшилась кількість атак, окупанти стали обережнішими. За останню добу відбулось одне боєзіткнення, за минулу – одне, за позаминулу – два.

Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, попередні два тижні ЗСУ скористались тим, що Росія проводить ротації, та контратакували ворога.

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Речник розповів, що українським захисникам вдалось звільнити ділянку розміром приблизно 16 квадратних метрів. Можливо, це вплинуло на зменшення боєзіткнень.

Шалені втрати Росії

Сергій Череватий припустив, що регулярна російська армія та мобілізовані бачать досвід бойовиків ПВК "Вагнера", які намагались атакувати позиції ЗСУ та мали величезні втрати. Ворог не має мотивації йти у наступ.

Речник Східного угруповання військ підкреслив, що окупанти риють окопи, злагоджують підрозділи. Ворог підтягує повітряно-десантні війська, піхоту та інші підрозділи, щоб утримати цей плацдарм. Росіяни насторожені та очікують удару від ЗСУ.

Вони максимально зосереджуються на тому, щоб не пропустити цей удар. Якщо вагнерівці майже виключно концентрувались на атакувальних діях, то зараз вони приділяють увагу обладнанню своїх позицій. Як і вагнерівці, вони продовжують уражати нас вогнем. На жаль, у них ще є для цього можливості,

– зауважив він.

Акти відчаю окупантів

Як стверджує Череватий, на Бахмутському напрямку присутні незаконні формування росіян – ПВК "Патріот", "Ветерани", "Факел". Їх не так багато, як вагнерівців, але вони є. Крім того, воюють так звані штурмові роти "Шторм-Z".

"Насправді це вже акти відчаю. Вони розуміють, що наступальний бій найбільш затратний щодо людських ресурсів. Вони бачать, що сталося з їхніми попередниками. Це абсолютно не мотивує їх", – додав речник.

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