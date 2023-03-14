Б'ємося впритул, іноді на відстані в 5 метрів, – офіцер ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Воїни ЗСУ продовжують героїчну оборону Бахмута, битва за який уже досягла найвищого рівня напруження. Бої за місто йдуть упритул, часом дистанція між нашими захисниками та окупантами становить лише 5 метрів.

Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, наші захисники досить жваво роблять усе, щоб максимально зберегти логістичне сполучення, яке є вкрай важливим.

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У Бахмуті йдуть бої впритул

Майор ЗСУ розповів, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою нашими захисниками.

За його словами, щодня відбуваються не лише "артилерійський пінг-понг", тобто ворог не тільки обмінюється з Силами оборони артилерійськими снарядами по передньому краю та по логістичних сполученнях, а й також ідуть піхотні бої.

Дистанція цих піхотних боїв від 5 до 50 метрів, тобто бої йдуть упритул,

– сказав Кудряшов.

Тому, зауважив він, ситуація там досить мобільна та активна. Одного дня ЗСУ маневрують та відходять на більш вдалі позиції, а наступного вже застрибують в окопи, де сидять окупанти, та відновлюють втрачені позиції.

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Тому, наголосив Кудряшов, наші бійці досить жваво роблять усе, щоб максимально зберегти логістичне сполучення, тому що воно є вкрай важливим. Це дається їм дуже високою ціною, але наказ щодо захисту Бахмута продовжує виконуватися.

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