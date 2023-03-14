Б'ємося впритул, іноді на відстані в 5 метрів, – офіцер ЗСУ про ситуацію в Бахмуті
Воїни ЗСУ продовжують героїчну оборону Бахмута, битва за який уже досягла найвищого рівня напруження. Бої за місто йдуть упритул, часом дистанція між нашими захисниками та окупантами становить лише 5 метрів.
Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, наші захисники досить жваво роблять усе, щоб максимально зберегти логістичне сполучення, яке є вкрай важливим.
Зверніть увагу Росіяни заходять у місто і потрапляють під вогонь ССО, – полковник ЗСУ про оборону Бахмута
У Бахмуті йдуть бої впритул
Майор ЗСУ розповів, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою нашими захисниками.
За його словами, щодня відбуваються не лише "артилерійський пінг-понг", тобто ворог не тільки обмінюється з Силами оборони артилерійськими снарядами по передньому краю та по логістичних сполученнях, а й також ідуть піхотні бої.
Дистанція цих піхотних боїв від 5 до 50 метрів, тобто бої йдуть упритул,
– сказав Кудряшов.
Тому, зауважив він, ситуація там досить мобільна та активна. Одного дня ЗСУ маневрують та відходять на більш вдалі позиції, а наступного вже застрибують в окопи, де сидять окупанти, та відновлюють втрачені позиції.
Кудряшов розповів, як ЗСУ впритул б'ються з окупантами в Бахмуті: дивіться відео
Тому, наголосив Кудряшов, наші бійці досить жваво роблять усе, щоб максимально зберегти логістичне сполучення, тому що воно є вкрай важливим. Це дається їм дуже високою ціною, але наказ щодо захисту Бахмута продовжує виконуватися.
Оборона Бахмута: що відомо
- Бахмут тривалий час залишається найгарячішою точкою на фронті. На захоплення міста-фортеці окупанти кидають величезні сили, які стрімко там же гинуть. Як розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, такої кількості угрупувань росіян вистачило б на стратегічну наступальну операцію.
- Українські сили оборони, зокрема прикордонники, влаштували для окупантів засідку. Коли наступила темрява, оборонці влаштували "сюрприз" для штурмовиків окупантів. Снайпери-прикордонники знешкодили 6 загарбників.
- Попри величезні втрати російські загарбники не полишають спроб захопити місто-фортецю. Штурмові загони "вагнерівців" наступають одразу з декількох напрямків. Українські воїни продовжують героїчно тримати оборону та відбивати атаки ворога.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українці навіть уявити собі не можуть, яка буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Адже щодня там ліквідовують багато окупантів.