Якби не Бахмут, Констянтинівка була б зруйнова: як ЗСУ стримують наступ росіян
Тривають жорсткі бої за Бахмут Донецької області. ЗСУ стримують наступальні дії росіян. Дуже важливо втримати оборону міста, бо якщо українські бійці вийдуть з Бахмута, окупанти зруйнують інші міста.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник ДФТГ Андрій Коваленко. За його словами, важливо тримати Бахмут, поки українські військові готуються до наступу.
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Важливість оборони Бахмута
Коваленко зазначив, що українське командування ухвалило правильне рішення не виходити з Бахмута, а продовжувати оборону міста.
Якби ми відійшли від Бахмута, ймовірно, що зараз була б повністю зруйнована Костянтинівка і, можливо, ворог би підходив до Слов’янська. Про Часів Яр я взагалі мовчу,
– переконаний він.
Аеророзвідник ДФТГ підкреслив, що для ЗСУ вкрай важливо утримувати Бахмут, щоб росіяни не могли вийти на місто Часів Яр.
"Дуже важливо саме у Бахмуті триматися, щоб ворог не дійшов до Часів Яру. Часів Яр – це прифронтове місто, яке суттєво постраждало від обстрілів і продовжує страждати. Дуже важливо тримати Бахмут, поки це можливо, поки прибуває допомога від Заходу", – наголосив політтехнолог.
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Генерал Сирський відвідав Бахмут: коротко
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті та поспілкувався з військовими, які ведуть боротьбу за місто. Він повідомив, що українські захисники виснажили вагнерівців у боях за Бахмут. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців.
- Сирський розповів, що разом із командирами військових частин та угруповань відпрацювали плани щодо оборони Бахмута. Командувач розповів, що ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити.
- Командувач також зауважив, що оборона Бахмута триває і що наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання.