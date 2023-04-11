Якби не Бахмут, Констянтинівка була б зруйнова: як ЗСУ стримують наступ росіян

Тривають жорсткі бої за Бахмут Донецької області. ЗСУ стримують наступальні дії росіян. Дуже важливо втримати оборону міста, бо якщо українські бійці вийдуть з Бахмута, окупанти зруйнують інші міста.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник ДФТГ Андрій Коваленко. За його словами, важливо тримати Бахмут, поки українські військові готуються до наступу.

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Важливість оборони Бахмута

Коваленко зазначив, що українське командування ухвалило правильне рішення не виходити з Бахмута, а продовжувати оборону міста.

Якби ми відійшли від Бахмута, ймовірно, що зараз була б повністю зруйнована Костянтинівка і, можливо, ворог би підходив до Слов’янська. Про Часів Яр я взагалі мовчу,

– переконаний він.

Аеророзвідник ДФТГ підкреслив, що для ЗСУ вкрай важливо утримувати Бахмут, щоб росіяни не могли вийти на місто Часів Яр.

"Дуже важливо саме у Бахмуті триматися, щоб ворог не дійшов до Часів Яру. Часів Яр – це прифронтове місто, яке суттєво постраждало від обстрілів і продовжує страждати. Дуже важливо тримати Бахмут, поки це можливо, поки прибуває допомога від Заходу", – наголосив політтехнолог.

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