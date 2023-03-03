Бійці не помічають навіть часу доби, росіяни лізуть щогодини, – лейтенант ЗСУ про бої за Бахмут
Російські окупанти продовжують наступ на Бахмут у Донецькій області. Біля міста тривають важкі бої. Воїни ЗСУ не помічають навіть часу доби, бо ворог атакує щогодини, а іноді навіть щохвилини.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів лейтенант ЗСУ, заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. За його словами, одна позиція у місті може 5 разів за добу переходити з рук в руки.
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У Бахмуті йдуть важкі бої
Назаренко зазначив, що бійці 4 бригади Нацгвардії продовжують тримати оборону на околицях Бахмута та навіть не помічають часу доби. Росія цілодобово атакує наших військових.
Кожну годину, ледве не кожну хвилину ворог продовжує наступ, веде штурмові дії по всіх напрямках. Це хаотичні артилерійські обстріли. Також аеророзвідка. Вони зараз активно застосовують РЕБ, яким намагаються придушити наші БпЛА,
– підкреслив він.
Заступник командира батальйону "Свобода" наголосив, що дуже напружена ситуація на півночі та північному заході від Бахмута. Військові намагаються тримати трасу Костянтинівка – Бахмут. ЗСУ роблять неможливе.
"Не тільки стримують окупантів, але й пробують контратакувати. На тій чи іншій позиції пробують просуватися та відкидати ворога. Інколи виходить, що одна позиція може до 5 разів за добу переходити з рук в руки. Надзвичайно швидкий темп", – сказав лейтенант.
Назаренко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Росія зазнає ганебних поразок
Володимир Назаренко відзначив, що загарбники зазнають великих втрат на полі бою. Ворог лякав, що весною захоплять Київ, але не можуть взяти невеличке місто.
"Весь вінегрет сил окупантів там застосовується. Силами ПВК "Вагнер" вони не змогли взяти до Нового року і зганьбилися. До цього міста, яке ледве налічувало 100 тисяч населення в мирні роки, зараз прикута увага всього світу", – говорить військовий.
Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загарбники продовжують штурмувати Бахмутський напрямок. Нашим захисникам вдалося відбити атаки у районах Оріхово – Василівки, Дубово – Василівки, Григорівки, Богданівки, а також Бахмута.
- Полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко розповів, що Україна очікує поставок озброєння від країн Заходу. Росіяни хочуть захопити Бахмут до того, як ми отримаємо сучасну техніку.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що через потепління поблизу Бахмуту на дорогах з'явилась багнюка, і такі погодні умови призупинять наступ будь-якої армії. Він зазначив, що в таких умовах можна більш-менш нормально оборонятися, але й це важко. А наступати ще складніше.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.