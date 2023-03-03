Бійці не помічають навіть часу доби, росіяни лізуть щогодини, – лейтенант ЗСУ про бої за Бахмут

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмут у Донецькій області. Біля міста тривають важкі бої. Воїни ЗСУ не помічають навіть часу доби, бо ворог атакує щогодини, а іноді навіть щохвилини.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів лейтенант ЗСУ, заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. За його словами, одна позиція у місті може 5 разів за добу переходити з рук в руки.

Читайте також Важкі бої у Бахмуті: Росія хоче взяти місто до передачі нам західної техніки

У Бахмуті йдуть важкі бої

Назаренко зазначив, що бійці 4 бригади Нацгвардії продовжують тримати оборону на околицях Бахмута та навіть не помічають часу доби. Росія цілодобово атакує наших військових.

Кожну годину, ледве не кожну хвилину ворог продовжує наступ, веде штурмові дії по всіх напрямках. Це хаотичні артилерійські обстріли. Також аеророзвідка. Вони зараз активно застосовують РЕБ, яким намагаються придушити наші БпЛА,

– підкреслив він.

Заступник командира батальйону "Свобода" наголосив, що дуже напружена ситуація на півночі та північному заході від Бахмута. Військові намагаються тримати трасу Костянтинівка – Бахмут. ЗСУ роблять неможливе.

"Не тільки стримують окупантів, але й пробують контратакувати. На тій чи іншій позиції пробують просуватися та відкидати ворога. Інколи виходить, що одна позиція може до 5 разів за добу переходити з рук в руки. Надзвичайно швидкий темп", – сказав лейтенант.

Назаренко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Росія зазнає ганебних поразок

Володимир Назаренко відзначив, що загарбники зазнають великих втрат на полі бою. Ворог лякав, що весною захоплять Київ, але не можуть взяти невеличке місто.

"Весь вінегрет сил окупантів там застосовується. Силами ПВК "Вагнер" вони не змогли взяти до Нового року і зганьбилися. До цього міста, яке ледве налічувало 100 тисяч населення в мирні роки, зараз прикута увага всього світу", – говорить військовий.

Що відбувається в Бахмуті: останні новини