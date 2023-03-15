Епіцентр атак ворога: у ЗСУ назвали головне завдання у Бахмуті

Місто Бахмут Донецької області залишається епіцентром атак російських окупантів. Зараз триває оборонна операція на цьому напрямку, головне завдання ЗСУ – максимально виснажити ворога.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, українські бійці гідно дають відсіч ворогу та активно знищують загарбників.

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У росіян величезні втрати

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку окупанти атакували населені пункти Ягідне, Хромове, Оріхово-Василівку та, звичайно, Бахмут. За добу ворог здійснив 191 обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Також на цьому напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. У районі безпосередньо Бахмута ворог здійснив 65 обстрілів різними типами артилерії і 10 бойових зіткнень,

– повідомив він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що в боях на Бахмутському напрямку українські захисники ліквідували 270 окупантів, 291 – було поранено, а один потрапив у полон.

Крім того, за інформацією Сергія Череватого, було знищено танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 6 польових складів із боєкомплектом та бомбардувальник.

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Головне завдання ЗСУ

Як запевнив Череватий, ЗСУ вдасться вигнати росіян з Бахмутського напрямку. Однак зараз триває оборонна операція на цьому напрямку. Головне завдання ЗСУ – максимально виснажити та знекровити ворога, знищити його бойовий потенціал.

"Це саме той плацдарм, який дозволить тим, хто зараз готується, освоює нову техніку, сформувати боєздатний резерв з потужною атакувальною технікою, зокрема танками Leopard, Challenger, бойовими машинами Bradley, Marder", – сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ відзначив, що українські військові обов’язково підуть у наступ. Але коли Генштаб прийме таке рішення, то не буде анонсувати, адже це повинен бути сюрприз для окупантів.

ЗСУ посилюються сучасною зброєю

Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнер" залишається головною силою росіян, яка атакує наші позиції. Але вони мають великі втрати, тому посилюються підрозділами регулярних військ, зокрема повітряно-десантними.

Як стверджує речник Східного угруповання військ ЗСУ, українські військові біля Бахмута застосовують потужні засоби ураження проти російських зенітно-ракетних комплексів та літаків.

Якщо використовують ракетами, то підлетівши до переднього краю, випускають некеровані ракети, максимально швидко прибираються із зони ураження наших засобів оборони,

– говорить Череватий.

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