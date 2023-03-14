Ці втрати навіть вигідні Росії, – військовий експерт про знищення вагнерівців під Бахмутом

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 14 березня прийняли рішення продовжувати оборону Бахмута. Поблизу міста задіяні найбільш боєздатні угрупуванні росіян, що не дає окупантам просуватися на інших напрямках.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, на Бахмутському напрямку росіяни просуваються на декілька метрів щодоби.

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Він розповів, що найбільші втрати на цьому напрямку мають найманці ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина. На думку Федорова, це дуже вигідно для російських генералів.

"ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним має найбільші втрати. ЗСУ їх просто знищують. Військовий потенціал Пригожина, який є конкурентом для російського командування, можливо, навіть для самого Путіна, скорочується", – пояснив експерт.

Бахмут зв’язує руки Росії

Юрій Федоров зазначив, що битва за Бахмут дуже сильно зв’язує руки російській армії. На цьому напрямку задіяні найбільш боєздатні частини ворога. Поки росіяни не візьмуть Бахмут, не зможуть використати їх на інших напрямках.

Це послаблює наступальний потенціал росіян, які намагаються наступати з Кремінної на Лиман, на півдні, в районі Мар’їнки, Авдіївки, Вугледара. Там послаблюється наступальний імпульс російських військ,

– вважає він.

Військовий експерт додав, що зі зміною погодних умов загарбникам буде ще складніше вести наступальні операції.

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