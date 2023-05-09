Не даємо розвивати наступальний потенціал, – Жорін розповів, як діє Росія у Бахмуті

Росія продовжує штурмувати Бахмут, обстрілює артилерією та завдає авіаційних ударів. ЗСУ успішно контратакують позиції окупантів та не дають ворогу розвивати наступальний потенціал.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, коли ЗСУ відкидають росіян з позицій, то не мають, де закріпитись, бо Бахмут дуже зруйнований.

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"Навіть враховуючи таку складну ситуацію, наші підрозділи намагаються локально контратакувати, щоб не давати ворогу розвивати наступальний потенціал. Їм це вдається. Проте навіть коли вдається відкинути росіян з деяких вулиць, то майже не мають, де закріпитись, бо місто дуже зруйноване", – зауважив він.

Динамічні бої навколо Бахмута

Жорін зазначив, що вже третю добу росіяни мають величезні втрати у боях навколо Бахмута, особливо на півдні. Загарбники втрачають свої позиції, бо українським захисникам вдається завдавати ефективних ударів по ворогу.

Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що поблизу Іванівського та траси Бахмут – Костянтинівка ЗСУ успішно контратакують та відбивають певні позиції Росії.

Усе дуже динамічно. Навіть отримуючи такі удари, Росія перекидає сюди ще додаткові резерви, намагається змістити фокус артилерії. Але на півдні за останні кілька днів у нас є певні успіхи,

– сказав співрозмовник.

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ЗСУ успішно тримають оборону

Максим Жорін каже, що окупанти роблять спроби прорватись на півночі від міста поблизу Хромового та Богданівки, але українські військові успішно тримають оборону.

"У росіян навіть це вийшло, але їх одразу звідти відкинули. У ворога надалі стоїть така ціль. Він намагається відрізати місто від логістики, евакуації, забезпечення. Наші сили там ефективно тримають оборону і ворог не може досягнути там успіхів", – відзначив Жорін.

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