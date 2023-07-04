Росія все активніше застосовує хімічну зброю на Бахмутському напрямку, – ЗСУ

Згідно з міжнародним гуманітарним правом забороняється використовувати зброю, що має невибіркову дію, зокрема, хімічну зброю. Однак країна-терористка уже не раз на ділі доводила, що на міжнародне право їй плювати. Так, сьогодні вона активно використовує цей вид зброї на Бахмутському напрямку проти українських військових.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Його заяву поширила американська журналістка у соцмережі.

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Росія застосовує хімічну зброю

Речник зазначив, що наразі ситуація на Бахмутському напрямку є складною. Там окупанти проти оборонців України використовують, ймовірно, люїзит.

На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо називається, люїзит,

– сказав Олексій Дмитрашківський.

Відповідно, внаслідок застосування такої зброї серед захисників уже є постраждалі від цього хімічного елементу. Як розповів речник Сил оборони, серед симптомів ураження прослідковуються нудота, рвота і навіть втрата свідомості.

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Що таке люїзит

Це отруйна речовина шкірно-наривної дії, якій притаманна подразнююча дія на слизові оболонки та органи дихання. При цьому люїзит майже не має прихованої дії, а ознаки ураження проявляються через 3–5 хв після потрапляння його на шкіру чи в організм. Варто зазначити, що дуже чуттєві до люїзиту органи зору. Так, потрапляння в очі краплі отрути призводить до втрати зору вже через 7–10 днів.

Яку ще зброю використовують росіяни на Східному напрямку

Заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий розповів, що окупанти, як правило, використовують радянську техніку або її російські модернізації. Мовиться, зокрема, про:

танки Т-72 – базовий та модернізований,

БМП-1 та БМП-2,

БМП-3, яку можна побачити рідше,

гармати всіх радянських типів: Д-20, Д-30, МСТА-Б та інші.

Окрім того, росіяни застосовують штурмову авіацію Су-25 та Су-35, а також гелікоптери армійської авіації Мі-24, Мі-28 та Ка-52.

Але тут у нас є потужна "протиотрута" – це ешелонована система протиповітряної оборони, яка не дозволяє їм хазяйнувати в повітрі. Не дозволяє системно притискати наші війська й понижувати їхню маневровість,

– сказав Сергій Череватий.

Яку зброю застосовують окупанти на фронті: відео