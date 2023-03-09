Деякі контратаки напрошуються, – військові експерти про ситуацію навколо Бахмута

Ситуація навколо Бахмута залишається вкрай напруженою. Загальний напрям руху – на Слов'янськ та Краматорськ.

Росіяни не можуть рухатися, поки не витиснуть наш гарнізон з Бахмута, бо потрапляють під флангові удари із заходу й сходу, а також в оперативне оточення. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Яка ситуація в районі Бахмута

Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин вже говорить про це в інформаційному просторі. Загарбники просто не можуть йти далі.

Бахмут утримує весь північний фронт від руху у бік Слов'янська й Краматорська. Він рятує цей регіон,

– наголосив Світан.

Російські ліберали пишуть про те, що Пригожина та вагнерівців притиснули з одного боку ЗСУ, що тримають Бахмут, а з іншого – Валєрій Гєрасімов, який тримає його новими мобілізованими. Мовляв, таким чином він сам опинився у котлі. Однак, на думку військового експерта Олега Жданова, у вагнерівців під Бахмутом усе гаразд з боєприпасами.

"Просто Пригожин починає гратися у політичні ігри, що може для нього дуже гірко закінчитися. Найімовірніше, так і буде. Рано чи пізно його приберуть, щоб він не заважав подальшим діям", – сказав Жданов в ефірі 24 Каналу.

Він додав, що зараз розширюється коридор від Бахмута для виходу наших військ, якщо він буде потрібен. "Якби в нас були сили й засоби, ми б вдарили з флангів і підрізали вагнерівців. Це просто проситься, коли дивишся на карту. Але, я так розумію, що сил і засобів не вистачає", – зазначив військовий експерт.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що доцільніше було б відійти на наступні рубежі оборони перед Часовим Яром на висоти, що панують над місцевістю. Жданов додає, що звідки й працює наша артилерія для підтримки гарнізону у Бахмуті.

Кожен вважає себе стратегом, коли бачить бій з боку. Я не беруся давати вказівки Генштабу, їм видніше, як розвивається ситуація. Але, на мій погляд, вона є критичною. Коридор стає все ширшим,

– стверджує Жданов.

За декою інформацією, на території Росії у резерві перебуває до 30 тисяч вагнерівців. Сьогодні Пригожин змушений витягувати їх на лінію фронту. Як зауважує військовий експерт, таким чином російське командування, особливо Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов, які відчувають до Пригожина "теплі" почуття, вирішують два завдання:

утримують північний фланг за Бахмутом коштом вагнерівців; поступово спалюють цю організацію під нуль, позбавляючи Пригожина підґрунтя для політичних заяв й терористичних дій, які він часто робить.

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