Попри дефіцит деякої техніки, Сили оборони роблять неможливе, – Федоренко

Суттєвих змін на Бахмутському напрямку за поточний тиждень не відбулося. Противник продовжує намагатися реалізувати свої тактичні наміри, а саме проводив ударно-штурмові дії на окремих відтинках фронту, застосовуючи комбіновану живу силу.

Десь прикриває броньованою технікою, десь штурмує винятково особовим складом, десь застосовує мобілізованих представників "Шторм-Z" як видатковий матеріал. Такою інформацією з 24 Каналом поділився командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, наголосивши, що на окремих ділянках росіяни штурмують високопідготовленими штурмовиками. Такий висновок бійці зробили з огляду на екіпірування, характер бойових дій та прикриття ББМ.

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Втрати ворога

Завдяки злагодженій роботі низці бригад та чіткому плануванню бойових завдань як в обороні, так і в покращенні положення на передньому краї, вдається зупинити тактичні наміри ворога. Як наслідок, окупанти зазнають серйозних втрат у живій силі, броньованій техніці та артилерійських засобах.

За 28 січня роті ударних БпАК "АХІЛЛЕС" вдалося знищити 3 ворожих міномети. Ще одного військові добряче підбили, найближчим часом російські мінометники підходити до нього не будуть. Також вдалося ліквідувати декілька одиниць ворожої техніки та особового складу ворога.

І таких підрозділів у Силах оборони достатньо багато. Вони працюють у взаємодії, у злагодженій роботі й забезпечуються системний результат. Попри складність, погані погодні умови, дефіцит деякої техніки, Силам оборони вдається робити неможливе,

– зауважив Федоренко.

Вплив погоди на перебіг бойових дій

Військовий розповів, що погода на фронті досить часто змінюється, приміром: у понеділок – мороз, у вівторок – холод переходить в умовне тепло, у середу – тепло, у четвер – дощ, у п'ятницю – туман, а ввечері знову мороз тощо.

Погода зараз не найкраща. Проте Сили оборони в повномасштабній війні воюють понад 2 роки, тому воювали за будь-яких погодних умов і, мабуть, в будь-яких реаліях, які є. Навіть несприятливі погодні умови в деяких випадках ми намагаємося використати собі на користь,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Водночас росіяни пробують скористатися туманом, щоб максимально впритул наблизилися до позицій українських військових і провести ударно-штурмові дії. Під час такої мряки Сили оборони не можуть застосовувати БпЛА, проте допомагають інші засоби спостереження та інформування, які дозволяють зрозуміти де та як діятиме противник.

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