Прогнозована реакція: як на Запоріжжі сприймають ідею окупантів допомагати Курщині

З початком проведення спецоперації України у Курській області на окупованих територіях намагаються залучити місцевих жителів для допомоги російському регіону. З таким закликом окупаційна влада звернулась і мешканців Бердянська.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, наголосивши, що пропагандисти дуже часто анонсують певні акції за участі, зокрема, молоді з окупованих територій України. Проте насправді нічого не відбувається.

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Самі потребують підтримки

Окупаційна влада інформаційно "годують" жителів областей Росії, що нібито до них будуть відправляти людей з так званих "нових територій". Однак в реальності вона нічого не змогла організувати.

Молодь з окупованих територій, за словами заступника голови Бердянської районної ради, не висловлює бажання нікуди їхати. Зібрати її до купи дуже важко навіть на якісь показові заходи на кшталт різних форумів. Одним з маркерів їхніх "успіхів" – показники з вербування місцевого населення та зокрема молоді до добровольчих батальйонів.

Цю кампанію окупанти провалили. Однак вони намагаються ці мертвонароджені батальйони реанімувати саме "під соусом" операції в Курській області. Проте це в них не виходить. Місцеві мешканці не хочуть допомагати Курську, тому що самі потребують підтримки та повернення до нормального життя,

– зауважив Віктор Дудукалов.

Люди можуть допомагати іншим, коли більш-менш забезпечені їхні базові потреби. Однак на окупованих територіях цього немає.

Тому про яку допомогу іншим може йтися. В окупації люди виживають, тому вони не мають настрою та можливості допомагати жителям Курської області. До того ж свого часу Курськ підтримав окупацію українських територій і безлад, який чиниться на них. Саме тому це цілком прогнозована реакція жителів Бердянська,

– зазначив він.

До слова, біженців з Курської області планують поселити на курортах Азовського моря, зокрема, в Бердянську. Проте на окупованих територіях немає відповідних умов та інфраструктури.