Росіяни вже втомились там гинути, шукають інші "шпаринки", – Гайдай про один з напрямків

Ситуація на Білогорівському напрямку наразі абсолютно стабільна. Українські військові мужньо тримають оборону, а всі спроби ворога йти в наступ там зазнають поразок.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він підкреслив, що може про це стверджувати, бо бачив ситуацію на власні очі та спілкувався з військовими-оборонцями.

Дивіться також Ще майже 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: свіжі втрати ворога 15 березня

Росіяни шукають "шпаринку"

Сергій Гайдай стверджує, спроби наступу продовжуються. Утім, якими б засобами ворог не намагався обстрілювати і скільки б сил не кидав – нічого в нього не вдається.

Іноді вони намагаються знайти якусь "шпаринку" праворуч чи ліворуч, аби тільки не йти на Білогорівку, бо вони вже просто втомилися там гинути,

– додав ексочільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про хід бойових дій на Луганщині: дивитись відео

Допомога для військових

Хоч ситуація на Білогорівському напрямку контрольована, українські військові потребують допомоги. За словами Сергія Гайдая, вони отримали деякі "подарунки", які точно підуть не на користь окупантам.

"Ми привезли їм усе необхідне для того, щоб їм краще було виявляти і нищити ворога", – підтвердив він.

Луганщина: останні події