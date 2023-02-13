Чому затих Лукашенко: опозиціонер сказав, чим займається білоруський диктатор

Може здаватися, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко останнім часом затих, адже він нібито давно не взаємодіяв з Кремлем. Це не так. Лукашенко просто на певний час перемкнувся на "інший фронт".

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, Лукашенко ніколи не припиняє свої відносини з Москвою. А найближчим часом у нього планується чергова зустріч з Путіним в межах так званого "саюзного гасударства".

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Лукашенко їздив "в турне" за кордоном

Як пояснив Латушко, останнім часом Лукашенко займався зовнішньополітичними справами. Були як візити в досить екзотичне Зімбабве, так і до ОАЕ. Є інформація, що в Еміратах він зміг домовитися про інвестиції та допомогу в доларах.

Потрібні реінвестиції, щоб підтримати економіку. За останній час в Білорусі суттєво зросли зарплати – одночасно на 30%. Навіть в регіонах. Такого росту в Білорусі давно не було. Лукашенко відчув, що суспільство налаштоване критично через підвищення цін, тому вирішив розбавити все надрукованими пустими папірцями,

– зазначив Латушко.

Це впливає на вартість долара та євро в країні і збільшує ймовірність девальвації місцевої валюти. Тому Лукашенко намагався знайти джерела фінансів за кордоном.

Чи буде вторгнення з Білорусі

За словами Латушка, ситуація щодо вторгнення ніяк не змінилася. Лукашенко продовжує створювати загрозу – в Білорусі досі навчаються російські військові.

Пауза щодо Лукашенка, що він нібито притих – це спланована спецоперація, щоб відволікти увагу від себе. Ні санкцій, ні загроз – нічого. Він акумулює ресурс, допомагає росіянам, готує свою армію. Та почуває себе більш-менш вільно. Це стратегічна помилка партнерів – не зауважувати Лукашенка,

– наголосив Латушко.

Чому Лукашенко притих – пояснив Латушко: дивіться відео

На його думку, міжнародні партнери мали б ввести проти режиму Лукашенка санкції. Однак поки що його просто не чіпають. Паралельно в Білорусі сильно працює місцева пропаганда разом з російськими спецслужбами, які намагаються схилити місцевих військових до участі у війні.

Поки ні суспільство, ні військові не хочуть воювати. Однак певні проблеми можуть бути.

Там працює пропаганда, контррозвідка, інші спецслужби, щоб військові почали думати в іншому руслі. У військових часто немає доступу навіть до Інтернету. Вони живуть у своєму світі, створеному Лукашенком за підтримки Росії. Треба розуміти, що в певний момент Лукашенко може відправити війська, але не на передову. А в ролі підтримки,

– припустив Латушко.

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