Росія, внутрішня опозиція, полк Калиновського: від чого хоче захиститися Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко живе в такому "світі", що йому повсюди ввижаються вороги. Тому він тішиться від приїзду вагнерівців.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського Єврорадіо Павло Свердлов. За його словами, на півночі від Лукашенка розташовані "ворожі" країни Балтії, на заході – Польща, на півдні він боїться України. А тепер диктатор запросив вагнерівців, які робили заколот в Росії.

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Хоч наразі важко зрозуміти, у який спосіб Лукашенко намагається оплачувати діяльність вагнерівців. Нещодавно диктатор Владімір Путін заявив, що Росія витратила на це терористичне угруповання 86 мільярдів рублів за рік. Це – близько 1 мільярда євро. Лукашенко таких грошей не має.

Лукашенко не має 1 мільярда євро в кишені, щоб фінансувати "Вагнера". Думаю, що тут буде гібридна схема. Щось Лукашенко даватиме з російських грошей, щось витягуватиме з Білорусі. Він буде розповідати про вагнерівців абсолютно на всіх виступах,

– зазначив Свердлов.

Лукашенко не матиме "ядерної кнопки"

Як наголосив Свердлов, ситуація щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є досить дивною. Лукашенко розповідає одне, а в Росії говорять зовсім інше. Цілком ймовірно, що до Білорусі взагалі перемістять лише муляжі тактичної ядерної зброї.

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Путін не має жодної причини розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Можливо, у такий спосіб він хоче в черговий раз натиснути на Захід, щоб там перестали допомагати Україні.

В Путіна немає жодної раціональної підстави розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Навіщо фізично її туди переміщувати? В Путіна є ядерна зброя в Калінінграді. Це ще ближче до Польщі та країн Балтії. Але, можливо, так він сподівається, що на Заході налякаються та припинять підтримувати Україну,

– зауважив Свердлов.

Роль Лукашенка у спробі "перевороту" в Росії: коротко