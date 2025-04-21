Шлях до пекла, – у 24 ОМБр розповіли, де масштабно знищують росіян попри їхні маневри
- 24 окрема механізована бригада знищує російських окупантів на Донеччині. Інколи ворог робить дивні атаки.
- Вже були випадки, коли окупанти йшли пішим ходом на штурм з Бахмута до Часового Яру.
- Пресофіцер 24 окремої механізованої бригади Іван Петричак розповів про бої біля Часового Яру.
Бійці 24 окремої механізованої бригади знищують окупантів на Донеччині. Штурми бувають різними. Інколи росіяни пішим ходом йдуть з-під Бахмуту до Часового Яру.
Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади Іван Петричак, зауваживши, що російські окупанти використовують звичні схеми при штурмах, але в новій послідовності. Інколи бувають зовсім дивні атаки.
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Що відомо про бої біля Часового Яру
Як розповів військовий, інколи російські окупанти намагаються масовано заїхати на техніці в зону відповідальності 24 ОМБр, аби якнайближче висадити особовий склад. Зрештою ця техніка горить. Інколи йдуть атаки на мотоциклах та квадроциклах.
Коли сонячна погода, то вдається здалеку фіксувати переміщення техніки. В цьому випадку ворог відправляє на штурм малі піші групи. Їх знищуємо у промислових масштабах. Іноді вони йдуть штурмувати пішки навіть з Бахмута,
– розповів військовий.
24 окрема механізована бригада постійно працює, аби збільшувати можливості виявлення ворожих підрозділів, які висуваються в атаку. Ці групи вдається успішно знищувати.
Були випадки, коли окупанти перетворюються зі звичайних штурмовиків у водолазів. Ходили річками. Сидить окупант в річці. Тільки видно ніс та автомат. Вони так гинуть, приходячи в Часів Яр. За майже рік, що 24 бригада тримає напрямок Часового Яру, ця ділянка стала окупантам шляхом до пекла,
– підкреслив Петричак.
Нещодавно 24 ОМБр приєдналася до програми контрактів для 18-24 річних добровольців. Новобранці отримують 1 мільйон гривень за підписаний контракт. Також щомісячна виплата становить від 120 – до 190 тисяч гривень на місяць.
Також на базі бригади створюємо батальйон безпілотних роботизованих систем. Запрошуємо пілотів FPV-дронів, наземних систем, ремонтників, програмістів. Технології не стоять на місця. Вдосконалюємо способи ураження противника,
– наголосив військовий.
Додамо, пресофіцер 24 окремої механізованої бригади також розповів, яким було так зване "великоднє перемир'я". Ворог продовжував штурмувати позиції Сил оборони України.